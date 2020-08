Alcalde Quintero dejará en manos de gerente EPM decisión de SÍ o NO demanda por Hidroituango

Daniel Quintero, alcalde de Medellín dejó este jueves en manos de la gerencia de EPM la decisión final sobre seguir en pie con la demanda por Hidroituango.

La primera autoridad de la ciudad escribió en su perfil de la red social Twitter “He escuchado la voz de empleados de EPM, empresarios y otros; en gracia de discusión le he pedido al Gerente de EPM llevar decisión sobre si se continúan o no las acciones legales para recuperar 9,9 billones a la próxima junta directiva de EPM.”

Con esto, Quintero deja abierta una luz para reversar la decisión que había tomado hace una semana y que ocasionó la renuncia masiva de la anterior Junta Directiva de la compañía.

La multimillonaria acción lleva como propósito vincular al proceso a diseñadores, constructores, ejecutores y otros que participaron en la ejecución del proyecto.

