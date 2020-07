Daniel Quintero se defendió de los que lo tratan de “tibio”

El alcalde Daniel Quintero habló en revista Semana sobre las recientes medidas tomadas en Medellín para frenar la pandemia, pero no fue reacio a hablar de algunos asuntos más personales.

La primera autoridad de la ciudad se refirió entonces al hecho de que algunos sectores políticos lo califiquen de “tibio”, primero relató sus dificultades diarias antes de formarse como universitario desde la pobreza que tenía tras la muerte de su madre.

Quintero entonces se refirió a que no se considera un gobernante con tibieza, “Yo no soy tibio, no me gusta que me digan tibio. He hecho una carrera donde me han tocado muchas batallas (…) he salido a dar la batalla para cambiar mi historia”.

También remarcó el alcalde -sobre los sectores políticos a los que venció en campaña, que no quiere “pertenecer a esas élites, prefiero pasar con mis amigos y mi familia los ratos libres y no tener que dedicarme a hacer lobby como si estuviéramos en reinados”.

Entre los apuntes del alcalde, recordó que “No había ninguna posibilidad de que yo ganara la Alcaldía de Medellín en condiciones normales, fue Dios el que quiso que fuera así (…) confío en que todo va a salir muy bien”, dijo refiriéndose a que su labor ahora puede ser cuestionada, pero el alcalde es él y toma las decisiones que considera pertinentes.

Entrevista de Daniel Quintero a la revista Semana

#DanielQuinteroEs | @QuinteroCalle declaró estado de cuidado total en Medellín: ¿cómo ha manejado la pandemia? Esto es Vicky en Semana con @VickyDavilaH https://t.co/Y9d5FeBZhH — Revista Semana (@RevistaSemana) July 14, 2020

LEA TAMBIÉN: Domiciliaria para uniformados que golpearon, torturaron y atracaron a un ciudadano en Bogotá