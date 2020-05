Quintero dice que acatará fallo de tutela sobre inscripción en ‘Medellín me cuida’, pero no compartió la decisión

Este viernes la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín informó que se acatará el fallo de la tutela que interpuso una ciudadana sobre la plataforma ‘Medellín me cuida‘ y se informó que se facilitarán los mecanismos para que ella suministre los datos de identificación personal y laboral necesarios.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció sobre la situación en redes sociales defendiendo que con ‘Medellín me cuida’ se busca garantizar la salud y el bienestar de los habitantes de la ciudad, por lo que planteó que acata la decisión, pero no la comparte.

“Medellín ha sido ejemplo de efectividad en el uso de información para enfrentar la pandemia. Hoy un tribunal dice que no podemos pedir información clave en Medellín me Cuida para salvar vidas. Acatamos con respeto la decisión del tribunal pero no la compartimos”, planteó el mandatario local.

Tras esta situación, la administración municipal aseguró que es necesario aclarar que todos los fallos son de inmediato cumplimiento y de alcance particular, y se detalló que esto significa que solo tiene efectos para la persona que interpuso la acción constitucional de tutela.

Este pronunciamiento se hizo después de que se conociera en las últimas horas el fallo de la acción de tutela interpuesta por una ciudadana contra el municipio de Medellín, caso que fue estudiado por el Juzgado 45 Penal Municipal con Función de Conocimiento.