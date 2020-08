¡Qué no lo sorprendan! Desconocer que hay toque de queda no lo exime de una posible sanción

Este fin de semana, Medellín decretó toque de queda en sus noches y madrugadas, con el fin de evitar que muchas personas salgan en las calles a esas horas y disminuir la cantidad de contagiados del covid-19 en la región.

Quienes sean vistos infringiendo la norma, podrían incurrir en una sanción económica, pese a que, por ejemplo, muchos le manifestaron a las autoridades que no tenían conocimiento de la norma.

Ante este panorama, es importante destacar que el desconocimiento de la norma no lo exonera de las responsabilidades. Pero, por otro lado, el comandante de la Policía Metropoliana, general Eliécer Camacho, explicó que si bien Medellín tiene el toque de queda, hay un decreto nacional que no permite a las personas salir, excepto si hace parte de las excepciones emitidas por ellos, por lo que, si una persona está en la madrugada en las calles, y no puede demostrar que está cumpliendo con una de las excepciones, será sancionado.