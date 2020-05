¡Pilas! Si usted quiere mejorar su vivienda la Alcaldía le puede ayudar económicamente

La Alcaldía de Medellín abrió la oportunidad para que cerca de 900 familias puedan acceder a mejoras de vivienda, gracias a un programa con el Isvimed, en el que otorgarán beneficios hasta por $15 millones de pesos.

Con una inversión cercana a los $13 mil millones, la Alcaldía de Medellín avanzará en el propósito de transformar la vida de los hogares más vulnerables. Esto será posible con los subsidios de mejoramiento, que asignará el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed).

Se estima que unas 897 familias resultarán beneficiarias de esta ayuda económica. Para la etapa de diagnóstico, que permitirá conocer las necesidades prioritarias del inmueble, recibirán 1.5 SMMLV. Para la etapa de ejecución se les asignará un subsidio de hasta 15 SMMLV directamente para las condiciones físicas. Esto disminuirá el déficit cualitativo de 52.000 mejoramientos de vivienda.

Las obras podrán incluir cambio parcial de techos, sanitarios, enchape de baños, instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias, ubicación de mesón de cocina y pisos nuevos, pintura, estuco, entre otros. La ejecución contará con acompañamiento técnico y social por parte del Isvimed y el operador asignado para esta labor.

Los aspirantes deben tener un jefe de hogar mayor de 18 años, los ingresos familiares no pueden superar $1.755.606, deben vivir en Medellín por lo menos hace seis años (tres de ellos en la vivienda a mejorar), ser propietario, poseedor, de hecho y usufructo del inmueble, no tener propiedad raíz adicional, la casa debe estar en suelo apto, no haber accedido anteriormente a un subsidio familiar de estas características en todo el país, aportar el 10% en mano de obra o en recursos económicos para estas reformas, y tener disponibilidad de acueducto y alcantarillado.

Las personas interesadas en postularse pueden ingresar a: www.isvimed.gov.co y enviar la documentación al correo: inscripciones.mejoramiento@isvimed.gov.co. El estado de la postulación lo podrán consultar en el correo: transparencia.mejoramiento@isvimed.gov.co.