¡Algunos se ‘rajaron’! Personería visitó hoteles y hostales de Medellín, para ver si cumplen medidas de bioseguridad

Por medio del Observatorio del Turista, la Personería de Medellín visitó 60 establecimientos, entre hoteles y hostales de la ciudad, con el fin de validar que todos cumplieran con las medidas de prevención de la propagación del COVID-19, y aunque el balance fue medianamente positivo, algunos se ‘rajaron’.

Según lo indicó la entidad, de las 60, el 13% no cumplen con la totalidad de las medidas, y en algunas hace falta más rigurosidad, por lo que enviaron un llamado de atención a los dueños, para que lleven todos estos elementos de bioseguridad y así cumplan con las condiciones para laborar.

Durante la verificación de la Personería se pudo establecer que 8 de los 60 hoteles y hostales visitados no cumplen con algunas de estas medidas, como la desinfección de las personas al ingresar al establecimiento, además no cuentan con los controles de temperatura, ni la esterilización de manos y no es obligatorio el uso de tapabocas.

Dueños de establecimientos le dicen a la Personería que no tienen ni para comprar los elementos

Los dueños de hoteles y hostales manifiestan que enfrentan una difícil situación económica frente a la clara disminución del turismo derivado del covid-19, sin una alternativa precisa para lograr enfrentarla, muchos de los establecimientos están empezando a cerrar definitivamente, dado que no encuentran un panorama claro que les permita tomar medidas para esta situación.

Le puede interesar: ¡Sigue en aumento! Telemedellín ya reporta más de 15 casos activos de covid-19 en sus instalaciones

De los 60 hoteles y hostales recorridos 28 tienen hospedados 111 extranjeros, de ellos 23 de nacionalidad estadounidense, 14 franceses, 13 venezolanos, 10 argentinos, 8 británicos, 4 alemanes, 4 peruanos y 4 filipinos, entre otros.

La mayoría de los turistas le manifestaron a la Personería encontrarse en buenas condiciones y en total capacidad de pagar sus alojamientos, la única preocupación que presentan es la incertidumbre de no conocer una fecha exacta de apertura de vuelos internacionales para poder retornar a su país de origen.