EN VIDEO: Denuncian que agredieron a un funcionario de la Personería de Medellín, en medio de manifestaciones

El personero de Medellín, William Yeffer Vivas, denunció que funcionarios de la entidad han sido atacados y amenazados durante las manifestaciones adelantadas en los últimos días en la ciudad de Medellín.

Según denunció el personero y como se registró en video, el pasado lunes 14 de septiembre, uno de los funcionarios fue agredido durante la movilización ciudadana, por no mostrar su carnet.

Jhon David Becerra, funcionario víctima de la agresión, narró que el ataque fue realizado por un periodista: “Llega un periodista y de manera airada me solicita la identificación y esto con el propósito de aperturar una investigación, toda vez que yo no quise proceder a requisar a un reservista, porque esa no es nuestra labor”, detalló el funcionario.

“Acto seguido le hace señas a otras personas, uno se me acerca, me empuja por detrás, otro me sustrae el carnet…”, puntualizó.

Por su parte, el personero de Medellín, también denunció que durante la manifestación ciudadana, otros cuatro funcionarios fueron amenazados por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, quienes les indicaron que si “seguían de sapos” iba a sufrir las consecuencias.

Así mismo, indicó que días atrás, en el corregimiento de San Antonio de Prado dos funcionarios fueron amenazados por parte de la fuerza pública.