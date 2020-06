¡Preocupante! Trabajadores de la IPS Universitaria no reciben sueldo hace dos meses y saldrían a paro

Un preocupante panorama viven los empleados de la IPS Universitaria, debido a la falta de pago que ha venido sucediendo en el centro médico, pues ya les adeudan dos meses, y si no entra dinero, podrían salir a paro.

Más de 3.300 trabajadores de la IPS Universitaria no cuentan con nómina y han anunciado el cese de actividades si no reciben su salario. El 20% de los empleados de la Institución devengan menos de dos salarios mínimos y alertan que ya no cuentan con recursos para trasladarse a la clínica y la mayoría de sus familias dependen de ese único ingreso.

Por esta situación, los empleados aseguran que no están en condiciones de laborar, pues ese empleo representa la totalidad de sus ingresos.

IPS Universitaria quiere pagar, pero las EPS no responden

Según lo indicó la institución, ellos buscan la manera de que todos los empleados tengan su salario al día, pero aseguran que no tienen el dinero para hacerlo, por los retrasos de las EPS que no cumplen con los compromisos de pago y que a la fecha le adeudan a la institución más de 330 mil millones de pesos. De los 5 billones de pesos anunciados por el Gobierno Nacional de punto final para las EPS tampoco se ha recibido nada, que serían la solución para mejorar la situación de iliquidez que viven las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Solo en la IPS Universitaria el déficit de caja acumulado durante la pandemia fue de 15.600 millones de pesos y la nómina mensual es de $8 mil millones.