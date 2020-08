Para hacer lo correcto no hay que pedir permiso: Daniel Quintero tras renuncias en EPM

Una nueva polémica surgió en Medellín luego de que toda la junta directiva de EPM, sin contar al alcalde de la ciudad, decidiera renunciar a su puesto en Empresas Públicas de Medellín, debido a la demanda formulada por el mandatario Daniel Quintero, quien no consultó la situación con dicha junta.

En su cuenta de Twitter, Daniel Quintero aseguró que aceptaba la renuncia de los ocho miembros de la junta, y aseguró que seguirá firme el proceso con el fin de recuperar casi 10 billones de pesos, siendo esta la demanda más alta en la historia del país.

He llamado a cada uno de los miembros de la Junta de EPM, les he agradecido sus servicios y aceptado su renuncia. EPM continuará con las acciones legales que le permitan recuperar los 9,9 billones pesos de sobrecostos en Hidroituango. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 12, 2020

Por su parte, en diálogo con Blu Radio, el alcalde explicó que el plazo máximo para interponer un recurso era el pasado martes, y que, si no se hacía, era un dinero que se iba a perder: “hay que hacerlo porque es la plata pública, de los antioqueños”.

Además, indicó que para su decisión no requería del permiso de la junta directiva, y aunque es una decisión que causa malestar en un sector público y político de la ciudad y del país, aseguró que seguirá adelante, pues está haciendo, según él, lo que se debe: “no había que pedir permiso para lo correcto”, dijo, indicando además que, si pasaba por la Junta Directiva, quizá no se hubiese alcanzado el tiempo y no se habría podido realizar dicho recurso legal.