¡No va más el alumbrado navideño! Alcaldía de Medellín anuncia que se apagan las luces hasta el 3 de enero

El alcalde Medellín, Daniel Quintero, anunció las nuevas medidas que tomarán en la ciudad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Así como el toque de queda extendido y de nuevo el pico y cédula en la ciudad, la alcaldía también tomó la decisión de apagar las luces del alumbrado navideño hasta el 3 de enero.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento”, dijo el mandatario local.

Quintero aseguró que de acuerdo a cómo se registre la situación, el 3 de enero se decide si el alumbrado se apaga por completo o se vuelve a encender.

Estas medidas se toman frente al aumento de casos de contagio de Covid- 19, el riesgo de un tercer pico en enero de 2021 y la declaratoria de alerta roja hospitalaria por ocupación de camas UCI y escasez de algunos medicamentos en el departamento.

