¡No se toque el tapabocas! Vea el uso correcto de los tapabocas y guantes

La Alcaldía de Medellín entregó algunas recomendaciones sobre el uso de elementos de protección para la actual contingencia del Covid- 19.

El médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud, Fernando Montes Zuluaga, explicó que el uso de ciertas barreras hace que las personas se sientan protegidas pero desconocen recomendaciones importantes.

“Es importante entender dos cosas: el uso correcto del tapabocas va a disminuir la probabilidad de transmisión de la infección de una persona enferma a otra persona sana, y, adicionalmente, tenemos que resaltar el manejo porque una vez lo tenemos puesto no podemos estar subiéndolo, bajándolo o tocándolo porque podemos recoger los posibles microbios que hay allí con la mano”, indicó.

También aclaró “el uso de los guantes está destinado solo al personal de salud porque cuando una persona los usa y toca cualquier superficie (un celular, un pasamanos, se monta en el bus o abre la puerta), lo que está haciendo es poner en el guante el microbio permanentemente”.

La Secretaría de Salud de Medellín hizo recomendaciones importantes para su uso efectivo y evitar que se conviertan en un foco para la propagación del virus:

Uso de mascarilla o tapabocas:

• La mascarilla debe cubrir totalmente nariz y boca. Este es el error que se ha detectado comúnmente. Si las personas no lo usan cubriendo todas las vías respiratorias están expuestas a contagiarse.

• Usar la mascarilla en el cuello o el mentón no lo va a proteger.

• Mientras use la mascarilla no se lleve las manos a la cara y no intente acomodársela constantemente, eso incrementa el riesgo de contaminación.

• Manipule la mascarilla al ponerla o quitarla solo de los elásticos y con las manos recién lavadas y desinfectadas. No toque la cara interna ni externa con las manos.

• La mascarilla debe ir lo más sujeta posible a la cara, no deben quedar espacios sueltos sin cubrir.

• Si está usando mascarillas desechables recuerde que son de un solo uso. Elimínelas diariamente o cuando se sienta húmeda en un recipiente cerrado.

• En el caso de las mascarillas reutilizables, lávelas diariamente con abundante agua y jabón desinfectante. Asegúrese de que esté totalmente seca antes de usarla. Ante su deterioro cámbiela inmediatamente.

• Utilice permanentemente la mascarilla, incluso cuando esté en su oficina o su lugar de trabajo.

Uso de guantes:

• Los guantes no reemplazan el lavado de manos. Su mal uso puede generar una sensación de falsa protección y ser un elemento de contagio.

• Solo deben ser usados por personal que los requiera y los deseche de forma adecuada en recipientes específicos.

• Al usar guantes no se debe manipular el celular u objetos personales con los que pueda entrar en contacto posteriormente.

• No debe tocar su rostro con los guantes puestos.

*Lavado de manos:*• Cada vez que lave sus manos use agua y jabón (el agua sola no es suficiente).

• Durante el lavado, frote las palmas de sus manos, los dedos entrelazados, el dorso de las manos y las puntas de los dedos. Usar la menor cantidad posible de accesorios facilitará una higiene estricta. Las manos deben quedar totalmente secas.

• Utilice alcohol glicerinado y antibacteriales. Recuerde que el lavado de manos frecuente no puede ser reemplazado por estos productos que ayudan a la desinfección.