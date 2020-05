¡No faltan los desobedientes! Algunos locales del centro están abriendo sin permisos o sin medidas sanitarias

Un llamado de atención brindó el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, a todas las personas que, de manera anticipada y sin los controles de bioseguridad necesarios, retornaron a laborar al centro de Medellín.

Bajo esta premisa, el funcionario indicó que no entiende por qué algunos locales comerciales abrieron ya, sabiendo que, además de no contar con los permisos, no tienen a quien venderles, pues las personas no autorizadas para salir, deberán quedarse en casa.

Por esta situación, el secretario realizó un llamado a la ciudadanía y pidió paciencia, indicando que cada ciudadano podrá salir a medida que el gobierno autorice, de lo contrario podrían aumentar los casos de coronavirus y así tocaría una vez más realizar cierres obligatorios de sectores que ya abrieron.