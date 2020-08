¡Ni se sintió la diferencia! En el primer día sin pico y cédula, el Metro movilizó casi la misma gente

Este lunes 31 de agosto finalizó la medida del pico y cédula, por lo que todas las personas pueden entrar al comercio sin ninguna restricción. Así mismo aplica la medida para el Metro de Medellín, sin embargo, pese a las libertades que se otorgaron, la diferencia de pasajeros no fue mucha.

Según el reporte de la entidad, con corte entre las 4:15 a.m. a las 7:00 a.m., la afluencia para hoy lunes 31 de agosto vs 24 de agosto en toda la red Metro fue de 110.865 pasajeros vs 108.754 respectivamente. Esto es 2.111 pasajeros, un 1,94% más.

Por su parte, sobre esta situación, Jaime Andrés Ortiz, Coordinador de procesos de la Gerencia Social del Metro de Medellín, este lunes se ha presentado una operación normal, con el 35% de su capacidad en cada tren, sin embargo, esperan que para el día de mañana sea permitido aumentar su aforo al 50%, con estrictos protocolos de bioseguridad.