¡Muy bonito! Por andar con un celular robado, lo capturaron en Envigado

En las últimas horas, las autoridades capturaron a un hombre en Envigado, luego de que lo encontraran con un celular robado.

Según lo indicaron las autoridades, el hombre fue capturado bajo el delito de receptación.

Por tal motivo, las autoridades recuerdan el mensaje de no comprar celulares en sitios no oficiales, y verificar la legalidad del teléfono, validando su imei, que no esté reportado como hurtado.