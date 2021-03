¡Recoja agua! Si vive en Medellín, Bello y Girardota preste atención porque habrá cortes en varios sectores esta semana

EPM dio a conocer en las últimas horas que para realizar trabajos de mantenimiento y lavado de tanques en la red de acueducto es necesario interrumpir el servicio de acueducto en estos sectores de Medellín, Bello y Girardota:

Lunes 8 de marzo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Incluye 15.606 clientes de los barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena)

Martes 9 de marzo, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Incluye 23.400 clientes de los barrios: Fuente Clara, Robledo, Cucaracho, Palenque, Villa Flora, El Diamante, Bello Horizonte, Santa Margarita, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima y Blanquizal.

Entre las 5:00 p.m. del martes 9 de marzo y las 6:00 a.m. del miércoles 10 de marzo

Incluye 39.529 clientes de los barrios: Municipio Medellín: Kennedy, Alfonso López, Santander, Tejelo, Florencia, Pedregal, Doce de Octubre No. 2, Girardot, San Martín de Porres, López de Mesa, Castilla, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, Boyacá y Las Brisas.

Municipio Bello: Barrio Nuevo, La Cabañita, San José Obrero, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabaña y La Florida.

Entre las 5:00 p.m. del martes 9 de marzo y las 6:00 a.m. del miércoles 10 de marzo

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 10 de marzo y las 2:00 a.m. del jueves 11 de marzo:

Incluye 3.156 clientes de la vereda Juan Cojo, del municipio de Girardota.

Como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable se debe hacer dos veces al año, con el fin de garantizar la prestación óptima del servicio de acueducto con calidad a nuestras comunidades.

EPM presenta excusas a la ciudadanía por las incomodidades que pueda ocasionar esta labor de mantenimiento preventivo y agradece su comprensión.

