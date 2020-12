¡Muchos lo consiguieron! El 71,9% de los bachilleres del año pasado, siguió con su formación académica

La Alcaldía de Medellín, por medio de Sapiencia y su Observatorio, realizó un seguimiento a los jóvenes que se graduaron de la educación secundaria en 2019, y encontró que más del 70% de los estudiantes lograron continuar con su aprendizaje.

Según las cuentas del estudio realizado por Sapiencia, del 79,9% que logró acceder a educación superior, el 65% está en una universidad, bien sea pública o privada.

Por su parte, sobre el 28% restante, Sapiencia encontró que muchos no presentaron la prueba de admisión para ingresar a la universidad pública por falta de recursos.

La falta de recursos económicos es la principal razón para no presentar pruebas de admisión, el 63% de los encuestados así lo consideran, mientras que el 29% no tenían claridades frente al programa o Institución en la que deseaba estudiar y por ende, no presentaron pruebas.