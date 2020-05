Más de 50 moteles ruegan en el Valle de Aburrá que los dejen trabajar

Más de 50 moteles del Valle de Aburrá le enviaron cartas a la Gobernación de Antioquia y a los diferentes despachos de las alcaldías municipales, con el fin de que tengan la posibilidad de trabajar, cumpliendo con un estricto protocolo de bioseguridad.

En total son 51 los moteles que argumentan que de ellos depende el empleo de 1.373 personas de forma directa, sin embargo, los proveedores, lavanderías y demás que se benefician también son muchos más.

Lea también: ¡Aproveche! Desde ahora todas las instituciones educativas oficiales de Medellín tendrán Media Técnica

“Hemos tratado de seguir las directrices del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social para sostener el personal y para evitar el despido masivo de este, pero cada día se nos vuelve más difícil, porque se han agotado todas las alternativas y en este momento ni siquiera nos podemos acoger con los auxilios que ofrece el Gobierno porque no cumplimos con los requisitos para recibirlos”, sostuvo el gremio en una carta.

Este es el protocolo que tienen los moteles para trabajar

Nos hemos preparado y contamos con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

● Adicionalmente, todos los protocolos recomendados por la ARL para proteger a trabajadores y clientes de los moteles, mitigando el riesgo de propagación del covid-19 estos protocolos fueron realizados bajo las directrices de la resolución 666 del 24 de abril del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

● El alojamiento temporal por horas no constituye un riesgo latente de propagación y transmisión del covid-19 para trabajadores y clientes, ya que la infraestructura de nuestros negocios permite el cumplimento de un distanciamiento social de trabajadores y clientes.

● No existen aglomeraciones al ingreso de clientes, ni al desarrollar la actividad laboral dado que al prestar el servicio, no hay contacto físico y muchas veces ni siquiera visual entre usuarios y empleados.

● En cuanto a clientes, nos comprometemos a cumplir la norma de no mas de dos personas por habitación, cumpliendo muy por encima, y comparando con otros gremios, la política de cantidad de personas por metros cuadrados o espacio.Advierte el gremio motelero, que si no se reinicia la actividad “tendríamos que prescindir del 90 por ciento de los empleos ya que no contamos con recursos para la sostenibilidad de personal y costos fijos”.