Medellín sigue siendo reconocida a nivel internacional por la lucha para combatir la pandemia

Medellín sigue siendo destacada a nivel mundial como una ciudad ejemplo en la lucha para combatir el coronavirus y en la atención a toda su población en medio de la pandemia.

Esta vez fue la reconocida agencia estadounidense The Associated Press la que destacó el sistema de salud de Medellín como uno de los mejores de Latinoamérica.

El artículo titulado “Medellín – Colombia emerge como pionero sorpresa en Covid-19”, fue replicada por importantes medios como The New York Times, The Washington Post y The New Indian Express.

En el cual destacan la labor del alcalde Daniel Quintero y valoran la importancia de la herramienta ‘Medellín Me Cuida’ como un elemento clave para la atención de la ciudadanía.

Asimismo, indican que la preparación previa que tuvo la ciudad, liderada por el alcalde, fue un factor determinante para poder hacerle frente a la pandemia.

The New York Times pública sobre Medellín: Colombia's Medellin Emerges as Surprise COVID-19 Pioneer

