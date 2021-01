Las agresiones en contra de las mujeres no pasan, esta vez, la víctima fue Katalina Vásquez, una periodista que denunció a través de sus redes sociales el maltrato del cual fue victima en un Centro Comercial en Medellín.

“Este señor me golpeó hoy en un ascensor en un centro comercial de Medellín porque le pedí respetar el aislamiento y subir solo tres personas (a un ascensor)”, “me insultaron, me dañaron el celular y el calvo me metió un puño. Los seguí hasta el parqueadero y salieron en el carro”, agregó la mujer.

A la agresión se suma que, según Katalina, ni el centro comercial donde se registró el hecho, ni las autoridades le dieron la atención e importancia que requería el hecho.

“Lo indignante además de la agresión es que acudí a Vigilancia del Centro Comercial y no hicieron nada, pedí retenerlos en la salida y solo me echaron porque estorbaba en medio de los carros, la opción que me dieron fue dejar una nota en un papel. Llamé al 123 y oh sorpresa (…), el 123 no pudo indicarme cómo hacer denuncio virtual porque la web de la Alcaldía de Medellín estaba caída y tampoco sabían dónde estaba abierto para ir presencial, que me daban teléfonos de todas las estaciones de Policía y yo tenía que llamar a ver”, relató.

Al respecto, Juliana Martínez Londoño, secretaria de la Mujer de Medellín, rechazó el indignante hecho y manifestó su apoyo para acompañarla en la denuncia. Por el momento, el centro comercial no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Cabe resaltar que, la oleada de agresiones en contra de las mujeres en el país está cada vez más en aumento, pues otra víctima de agresión fue Diana Carreño, en Bucaramanga, a quien un adulto mayor en estado de embriaguez le estalló una botella en la cara porque ella le exigió respeto.

