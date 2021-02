El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, recibió por primera vez 67 mujeres que prestarán sus servicios a la Policía Metropolitana como auxiliares de la institución en todo el Valle de Aburrá. Entre ellas hay indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto y población LGBTI.

Su formación, en la que también participó un grupo de 16 hombres, comprende derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, seguridad y convivencia, infancia y adolescencia, derecho penal, entre otros.

“Yo estoy convencido de que después de estos dos meses de instrucción, muchos de ustedes hoy están más enamorados que nunca de esa idea del servicio. Sé también que van a tener momentos difíciles porque cuando se sirve con honestidad, transparencia, diligencia y, como ustedes lo han pedido, con paciencia, inteligencia y mucha prudencia, a veces hay que enfrentar muchos retos”, dijo el mandatario local.

Las auxiliares prestarán servicio durante diez meses en el sistema Metro, en donde apoyarán en prevención, control y servicio comunitario, así como en labores administrativas.

“El hecho de servir y llevar el uniforme les da una opción de poder y por tanto esa posición va a exigir de ustedes muchísimo más de lo que se podría exigir de cualquier otro ciudadano, pero estoy seguro que lo van a hacer bien”, resaltó el alcalde Quintero.

Grupo de mujeres en Medellín cuentan con diversos estudios

El grupo cuenta con estudios en atención a la primera infancia, mercadeo, tecnología en salud ocupacional, servicio al cliente, enfermería, contabilidad, técnica dependiente judicial, técnica de recursos naturales, entre otros. Cuando finalicen su servicio militar obligatorio se podrán proyectar como futuras profesionales de Policía en la carrera de oficiales y patrulleras.

“La experiencia en estos dos meses ha sido maravillosa. No sabía cómo iba a ser, pero sabía que no era fácil. A pesar de las dificultades, persistí y aquí estoy. Quiero seguir como patrullera, seguir escalando y buscar un buen futuro para mí y mi familia. Esta experiencia no la cambiaría por nada del mundo”, expresó Yéssika David, auxiliar de Policía de 22 años que desde hoy prestará sus servicios.