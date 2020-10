Medellín ha entregado a la JEP más de 1.000 registros sobre inhumaciones, exhumaciones y traslado de cuerpos

La Alcaldía de Medellín informó este viernes que avanza en el desarrollo de acciones para cumplir los requerimientos de la JEP, respecto al Jardín Cementerio Universal, así como La Arenera y La Escombrera, en la comuna 13, donde se habrían inhumado a personas que la comunidad reclama como víctimas de desaparición forzada.

Dichos avances se dieron a conocer en la visita que adelantó una comisión de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), encuentro que ha permitido un diálogo entre estas instituciones, la Alcaldía, familiares de las víctimas, representantes del Movice y la organización Equitas.

“Nosotros estamos comprometidos para aportar a los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado, entre las que están las víctimas de desaparición forzada. Seguiremos cumpliendo y acatando todos los requerimientos de la JEP y trabajando articuladamente por el beneficio de esta población”, manifestó la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Mónica Alejandra Gómez.

Entre las medidas que se han cumplido, según la administración municipal, está el cerramiento, custodia y no intervención de las zonas comprendidas entre la 20 y la 29A del JCU, áreas que, de hecho, no se intervienen desde hace un año. Igualmente, se están exhumando los cuerpos de personas no identificadas dentro del camposanto, con el fin de verificar que los datos existentes sobre ellos sean correctos.

Previamente en Minuto30: JEP prohibió intervenir y ordenó cerrar dos lotes de La Escombrera y La Arenera en la Comuna 13 de Medellín

“La Alcaldía de Medellín también coordinó con la Policía Nacional los aspectos necesarios para la vigilancia permanente del cementerio y se encuentra en proceso de realizar los estudios técnicos y la adjudicación del contrato para la reparación del muro perimetral del lugar”, se detalló en un comunicado.

Ante el requerimiento de la JEP de proteger la información que reposa en el JCU, la Administración Municipal está organizando y clasificando los datos disponibles sobre inhumaciones, exhumaciones y traslado de cuerpos, y ya se han entregado más de 1.000 registros nuevos a la JEP para su análisis.