Pese al estado de cuarentena que vive el país, en Medellín la Secretaría de Educación continúa brindando apoyo a los jóvenes extranjeros, y le brindan estudio a más de 21.000 personas.

Por medio de visitas a los centros de alojamiento temporal dispuestos por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, donde se ha atendido a más de 1.100 personas de nacionalidad venezolana, la Secretaría de Educación identificó 55 casos de niños, niñas y adolescentes sin estudiar, en su mayoría de población migrante.

La presencia de la Secretaría de Educación en los centros de alojamiento temporal ha servido no solo para lograr matricular a estudiantes que no hacían parte del sistema educativo, sino también para acompañar a algunos niños, niñas y jóvenes que estaban inscritos pero que no estaban estudiando.

Disminuir al máximo la deserción escolar, el reto en Medellín

“La permanencia escolar es uno de los temas que más nos ocupa por estos días, por eso matriculamos a 35 venezolanos y 5 colombianos en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, así mismo, identificamos 15 estudiantes matriculados sin estudiar. A todos los acompañamos en su reactivación escolar, les entregamos las guías de estudio impresas y la atención integral que requieren”, aseguró la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.

Gran parte de los alumnos identificados hacían parte de albergues temporales ubicados en Castilla, Prado Centro y Estadio. Ahora hacen parte de los 21.954 estudiantes migrantes del sistema educativo oficial de Medellín.