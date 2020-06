Medellín cada vez más diversa con la pintada de dos nuevos cruces peatonales

Una nueva intervención se hizo este lunes festivo en dos cruces peatonales de la ciudad que fueron pintados con los colores de la bandera LGBTIQ+ como símbolo de respeto y reconocimiento por los derechos de esta población.

Al ya intervenido cruce peatonal de la Alpujarra se le suman hoy el de la carrera 43 – Girardot con la calle 53 – Maracaibo, sector conocido como el Parque del Periodista, y el segundo fue en la avenida La Playa, sector de la clínica Soma. Serán en total siete cruces peatonales que se pintarán con estos colores durante junio.

En la actividad participaron las secretarías de Movilidad, Cultura e Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la Gerencia del Centro, así como con la Alianza Social LGBTI Antioquia, el Consejo Consultivo de la Política Pública de Diversidad Sexual, el Voluntariado Diverso de Antioquia, New Queers on the Block, Biblioteca Diversa y No Matarás.

Esta acción forma parte de las actividades que se realizan de forma articulada en junio, bajo el eslogan ¡En Medellín la diversidad se siente!, que se constituyen como acciones afirmativas de ciudad para visibilizar a la población LGBTIQ+ y rechazar cualquier tipo de discriminación o agresiones en su contra.

Además de la intervención de los pasos peatonales, también se instalaron banderas diversas en paraderos de buses.