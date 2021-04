Esta mañana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que todas las personas, mayores de 70 años, podrían ser vacunadas en la ciudad sin necesidad de cita previa.

Sin embargo, esta situación ha generado diversos tipos de comentarios, pues algunas de las IPS que se mencionaron en el boletín, anunciaron que no recibirán pacientes que no tengan cita previa, por lo que muchos adultos mayores están yendo a perder la ida, al no recibir la atención.

IPS adscritas a Sura, Comfama, CES y otras más, emitieron comunicados en los que anunciaron que no están recibiendo personas que no tengan cita previa, y en algunas de ellas solo están recibiendo personal médico para la vacunación.

Quintero dice que es obligatorio vacunar a mayores de 70 años

Ante esta polémica, el mandatario sostuvo que las IPS están en obligación de vacunar a las personas que se acerquen a las instituciones y que cumplan con los requisitos, es decir, que sean mayores de 70 años.