Ante los alcaldes del mundo, Daniel Quintero expone estrategia de Ecociudad y Valle del Software de Medellín

Ante diferentes alcaldes en todo el mundo, Daniel Quintero dio a conocer las experiencias que ha tenido Medellín en la implementación del Plan de Desarrollo, especialmente con las estrategias de Ecociudad y Valle del Software.

Esta cumbre proporciona una plataforma de diálogo de alto nivel para mandatarios y líderes de todo el mundo, quienes como responsables de la toma de decisiones se reúnen para intercambiar opiniones sobre la gobernanza de las ciudades inteligentes, las estrategias innovadoras y las visiones sobre los desarrollos futuros.

La capital antioqueña participa en estos encuentros como referente nacional en la solución de retos a través de la innovación y la articulación de diferentes actores por medio de la Administración Municipal, que dan como resultado la estructura de relacionamiento internacional con la que hoy cuenta.

Luego de haber afrontado el año más retador del último siglo para cualquier gobernante, el alcalde Daniel Quintero sostuvo que “Medellín Valle del Software busca hacer de la ciudad un centro de innovación para el mercado mundial. Esto basado en la meta hacia una nueva educación con el presupuesto más alto en nuestra historia, la estimulación de la primera infancia y la eliminación de la malnutrición en los niños. Lanzado también el programa un niño un computador donde tenemos la meta de entregar a cada niño y adolecente en la ciudad un computador; una herramienta básica que no era asequible para 6 de cada 7 niños”.

Como parte de esta premisa, se suma el proyecto de una zona franca de software, la creación de 33 nodos de innovación, la llegada de importantes empresas como AliBaba y Mercado Libre y creación de la autopista digital que permitirá cerrar la brecha digital en el territorio y reducir los costos de acceso a internet gracias a la red neutra.

Entre los logros que destacó el mandatario de Medellín se encuentra la creación de la estrategia y plataforma Medellín Me Cuida, que combina la analítica de datos, la inteligencia artificial y la georreferenciación. Además, cuenta con más de dos millones de personas, 92.300 empresas, más de un millón de empleados y 426 instituciones educativas registradas.

La transformación educativa es otro de los hitos que resaltó el mandatario, con iniciativas como la entrega de 4.000 computadores, 2.400 tabletas, 5.850 becas, 2.594 créditos condonables y el pago de la matrícula a 28.000 estudiantes de educación superior.

Finalmente, el alcalde de Medellín envió un mensaje respecto a la que será la próxima pandemia que afronte el mundo: el cambio climático. Para eso, la ciudad se ha preparado con la construcción de una nueva línea del Metro y llevando el Metrocable hasta áreas donde hacía falta, sumado a la creación de zonas de aire protegido, la promoción de la movilidad eléctrica y el trazado de una cicloruta que conecte al norte y sur de la ciudad con los municipios vecinos.

En el encuentro también estuvieron las autoridades locales de las ciudades de Taipéi, Taiwán; Asunción, Paraguay; Burnaby y Langley, Canadá; Erie, Pittsburgh, Sacramento, Trenton y Fremont, EE.UU.; Palmerston North, Nueva Zelanda; y Punta del Este, Uruguay.

Creation of @SecNoViolencia and implementation of the Peace Agreement are milestones and opportunities for #IDPs in Medellin to also achieving justice and truth. We hope @AlcaldiadeMed experiences are useful for the @IDPs_Panel 🚀 https://t.co/QgfSA4eUTp

— Iván Palomino (@ivanpaloc) March 24, 2021