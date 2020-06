Este lunes las autoridades de Salud de Medellín informaron cómo se puede hacer el manejo del aislamiento de las personas positivas para Covid-19 con las indicaciones para sus cuidadores, las rutinas de higiene y desinfección, así como la disposición de residuos.

“Como vamos a ver un aumento en el número de personas infectadas, es importante seguir recomendaciones para saber cómo vamos a cuidarlas porque en su mayoría van a ser manejados en la casa”, aseguró Fernando Montes Zuluaga, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud.

Las principales indicaciones para el manejo son:

– El aislamiento debe darse por 14 días en su lugar de permanencia.

– Se recomienda el uso de habitaciones individuales, limpias y bien ventiladas, realizando la apertura periódica de ventanas.

– Los demás habitantes deben instalarse en una habitación distinta. Si no es posible, deben mantener una distancia mínima de dos metros con el enfermo. Asimismo, se deben reducir los espacios compartidos (por ejemplo cocina y baño).

– Se debe restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por completo.

– La atención del paciente debe estar a cargo de una persona con buena salud y que no presente enfermedades crónicas.

– El cuidador deberá utilizar mascarilla quirúrgica e implementar rutinas de lavado frecuente de manos después de cualquier contacto con el paciente y su entorno inmediato. Igualmente, antes y después de preparar alimentos, antes y después de comer, luego de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos.

– El paciente debe lavar con frecuencia sus manos, especialmente al estar en contacto con secreción respiratoria, después de toser, estornudar, ir al baño o cuando estén visiblemente sucias.

– Para secarse las manos después de lavarlas con agua y jabón. Es preferible usar toallas de papel desechables. De no tenerlas, usar toallas de tela limpias, las cuales deben cambiarse cuando estén húmedas.

– Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse con otras personas.

– Las personas que manipulen los residuos generados en el entorno del paciente deberán contar con elementos de protección personal como mascarillas de protección respiratoria y guantes (atendiendo las recomendaciones de uso). Ni los guantes ni las mascarillas deben reutilizarse.

– Ante señales de agravamiento de los síntomas respiratorios consulte inmediatamente al médico.

Además, se planteó que las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. También es importante limpiar con frecuencia las áreas comunes y de contacto como comedores, baños, salas, manijas de puertas, etc.

Para las labores de limpieza, la persona encargada debe utilizar guantes, ropa de protección (por ejemplo, delantales de plástico) y no tocarse el rostro en ningún momento manteniendo el lavado de manos antes y después.

En cuanto al manejo de los deshechos, se recuerda que los guantes, mascarillas y otros residuos producto de la atención del paciente deben disponerse en un recipiente con tapa y posteriormente eliminarse como desechos infecciosos en una bolsa negra totalmente cerrada.

Estos no deben mezclarse con los demás residuos del hogar, deben depositarse en una segunda bolsa y cerrar para minimizar el riesgo de contaminación.

Además, se sugiere sacar los residuos con la menor anticipación posible en los horarios de recolección establecidos para evitar que sean manipulados por recolectores, animales o transeúntes.

Tres meses después de la llegada del coronavirus al país y ante la progresiva reapertura económica en todo el territorio nacional el número de casos se ha incrementado.

