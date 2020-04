Lunes y martes serán pedagógicos y empresas podrán continuar su inscripción en Medellín Me Cuida

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, recordó que las empresas autorizadas para retomar actividades a partir del 27 de abril deben estar registradas en la plataforma Medellín Me Cuida Empresas, además resaltó que el lunes y martes serán días pedagógicos con las nuevas medidas.

Todas las empresas deben hacer su registro y de todos los empleados que ya venían laborando con normalidad durante toda la cuarentena.

El mandatario confirmó que el lunes y martes serán días pedagógicos con las nuevas medidas adoptadas para la reactivación de algunos sectores económicos. A partir del miércoles 29 de abril quienes no cumplan con estas medidas y no estén inscritos en Medellín Me Cuida podrán ser sancionados.

Hasta ahora han hecho su registro más de 60.000 personas que integran más de 7.000 empresas del Valle de Aburrá.

Quienes tengan dudas o inconvenientes con su registro pueden comunicarse a la línea de atención 444 41 44 o hacer uso del chat de la plataforma para recibir asesoría.

Los pasos para poder registrarse son los siguientes:

1. Ingresar a la página www.medellin.gov.co/empresasmedellinmecuida

2. Diligenciar datos de inicio de sesión (usuario y contraseña).

Cabe señalar que si es una empresa de la ciudad de Medellín se debe iniciar sesión con los mismos datos que se realizan los trámites de industria y comercio.

Por otra parte si es una empresa de otro municipio del Área Metropolitana se debe realizar todo el proceso de registro.

Todos los empleados que se van a asociar a la empresa deben haberse registrado previamente en la plataforma Medellín Me Cuida.