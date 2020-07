VIDEO: ¡Descarados! Ladrones en Belén se robaron durante la noche una moto halada aprovechando un descuido del dueño

Este miércoles se denunció el hurto de una motocicleta en Belén por parte de ladrones que aprovecharon un descuido nocturno del dueño para llevarse el vehículo en cuestión de segundo en medio de la oscuridad.

Gracias a una cámara de seguridad se evidenció a los dos sujetos que levantaron la moto y se la llevaron durante la noche en jurisdicción del barrio Belén Las Violetas, hasta donde llegaron para llevarse el vehículo.

Ladrones se llevaron la moto en segundos:

En las imágenes del hecho se mostró cómo los dos delincuentes se llevaron la moto Auteco Bóxer en solo segundos, sin saber que todo quedó registrado en un video, por lo que el dueño del vehículo ha pedido a las autoridades que le ayuden a tratar de recuperarlo.

La Policía ha reiterado en los últimos meses la importante de no dejar a la deriva los vehículos como motocicletas, especialmente si no cuentan con elementos de seguridad como candados o GPS, como medida preventiva para no darle oportunidad a los ladrones en el Valle de Aburrá.



En video quedó registrado el hurto a motocicleta En Belen Las Violetas estos sujetos se hurtan una motocicleta modalidad halada. Boxer ct 100 modelo 2020 placas GMB01F @PoliciaMedellin @seguridadmed cortesía Guardianes Antioquia pic.twitter.com/dSaRzc4Vph — Guardianes Antioquia (@Guardianes_Ant) July 8, 2020

