La nueva Junta Directiva de EPM no tendrá nada que ver con el GEA, según Daniel Quintero

No hay día en esta semana en la que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no haya sido tendencia en redes sociales, después del ‘timonazo’ que tuvo su gestión, al ver cómo las juntas directivas de EPM y de Ruta N se iban, por serias diferencias con el mandatario.

Sin embargo, en entrevista con El Tiempo, Quintero salió en su defensa y explicó que la decisión de la demanda de EPM no buscaba pelear con sectores económicos, sino recuperar el dinero de la ciudad. Ante esto, aseguró que no hay un ruptura total con el sector, pero sí hay “una molestia de un grupo particular, muy visible en la ciudad, pero que se da por un tema meramente jurídico: una conciliación con los consorcios por pérdidas en el proyecto Hidroituango”.

Por su parte, sostuvo que jamás pensó que la junta de EPM se iba a ir luego de la demanda, y aseguró que esto trajo un mensaje negativo: ” Obviamente eso pone muy nerviosos a los calificadores internacionales. Nadie pensaba que esto iba a ocurrir, pero ocurrió”.

Una de las respuestas más contundentes del mandatario tiene que ver con los rumores que muchos especularon en redes, al asegurar que la junta de EPM se iba por su cercanía con el Grupo Empresarial Antioqueño. Ante esto, sostuvo que los nuevos integrantes no atacarán al gremio, pero tampoco lo defenderá: “Esta no será la junta del GEA, pero tampoco una junta contra el GEA”.

También descartó, de momento, la presencia del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dentro de la junta, como lo aseguraron algunos medios.