¡Histórico! Por primera vez, Medellín tiene la Secretaría de la No-Violencia

Es una realidad. Medellín cuenta ahora, de manera histórica, con la Secretaría de la No-Violencia, un despacho que busca construir entre todos y todas una ciudad donde no se le cause daño al otro, donde el respeto por la vida y el cuidado de los demás guíen las acciones cotidianas.

Este despacho servirá como ejecutora de lineamientos y enfoques para la implementación de temas estructurales estrechamente relacionados con la construcción de paz. Si bien desde cualquier estructura institucional se pueden impulsar acciones para la construcción de paz, esto representa una apuesta a largo plazo y se basa en un enfoque más civilista, de paz y seguridad humana integral.

“La no violencia no se trata de ver impávidos la justicia pasar debajo de nuestros pies. Se trata más bien de actuar frente a ella de una forma que no generen más actos injustos que generen nuevos ciclos de violencia. En Medellín debemos olvidar frases como: “ajuste de cuentas“, “quién sabe por qué lo mataron”, “estaba en malas compañías” y muchas otras. En Medellín debemos condenar a la violencia, no a las víctimas, y una transformación cultural debe ser una de las tareas de esta nueva secretaría”, expresó la gestora social, Diana Osorio, de quien nació la iniciativa de crear esta entidad.

La Secretaría contará con dos subsecretarías. Una de Justicia Restaurativa, que se encargará de fortalecer principalmente el trabajo con víctimas, reincorporados y reinsertados. La otra, de Construcción de Paz Territorial, asumirá la coordinación y articulación de actores y sectores para la implementación de una estrategia de prevención del conflicto urbano.