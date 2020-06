Video: Así están funcionando las terminales de Medellín, aunque solo para los que tienen autorización

Desde que inició la cuarentena en Medellín, las terminales de la ciudad cerraron sus puertas al público en general, y al día de hoy, por estos espacios solo circulan aquellos que hacen parte de las excepciones, o que tienen algún permiso por parte de las autoridades del caso.

Por eso, Minuto 30 se dirigió hacia la terminal del Sur y del Norte para validar cómo se encuentra la situación, y efectivamente solo están operando para personas que demuestren que están exentas, y que necesitan desplazarse de un municipio a otro por cuestiones laborales.

Terminales, cerradas para viajes sin explicación

Es importante destacar que ambos lugares no están habilitados para que las personas viajen a otros municipios de Antioquia y del país. A ambas terminales están llegando personas que pretenden salir del Valle de Aburrá, pero son devueltas al no tener el permiso para movilizarse, por lo que es indispensable que sepa esto, y no perder eventualmente la ida.

Esto vimos en la terminal del Norte:

Así captamos la terminal del Sur: