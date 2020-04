FOTOS Y VIDEO: Olor a mortecina y gallinazos permitió hallazgo de joven en estado de descomposición en San Cristóbal

Durante la mañana de este miércoles 22 de abril las autoridades hallaron un cuerpo sin vida en zona boscosa del corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, quien al parecer fue asesinado a disparos y abandonado en el lugar.

El hallazgo del cuerpo fue hecho en el sector conocido como Los Rieles de Gerardo, en San Cristóbal, donde la comunidad reportó un fuerte olor fétido y presencia de gallinazos en la zona, por lo que se verificó y encontró el cuerpo de un joven de 18 años de edad.

Al llegar al lugar, expertos en criminalística descubrieron el cuerpo que tenía una bolsa plástica negra alrededor del cuello, y dos orificios causados con arma de fuego: uno en la zona mamaria izquierda y el otro en el lado izquierdo del abdomen.

El joven fue identificado como Yeison Estiven M.V., quien tenía un tatuaje en el pecho con el nombre Alba y otro en la mano izquierda que decía All We Need Is Love. Además, se detalló que este joven se encontraba desaparecido desde el 16 de abril, cuando salió a comprar alimentos y no regresó a la casa.