El Alcalde de Medellín -Daniel Quintero-, publicó en las últimas horas en su cuenta de Twitter, un detalle a detalle de cómo ha integrado la estrategia “Medellín Me Cuida” a cada paso de Medellín, en tiempos de Covid-19.

Y es que el alcalde informa que “Medellín Me Cuida” es quizás la estrategia más efectiva contra el Covid-19 en toda América Latina. Sin embargo, a pesar de que muchos creen que es una aplicación, realmente se trata de una revolucionaria forma de repensar la intervención del estado.

Medellín ajusta cerca de mes y medio sin fallecimientos por Covid-19

Revela que inicialmente nació con el nombre de Equipos Territoriales de Atención Integral Familiar, en su programa de gobierno elegido con la votación más alta en la historia de la ciudad y refrendado en el plan de desarrollo por el Concejo asignándole cerca del 25% del presupuesto.

Luego, cuando llegó la pandemia, “Medellín Me Cuida” probó su capacidad y eficiencia. Desarrollaron un “in house”, con desarrollares de la Alcaldía, una plataforma que permitió transparencia sobre quienes recibían apoyos, y efectividad, puntualiza el alcalde.

Medellín fue la primera ciudad en llevar ayudas a territorio

La estrategia fue integrada con la plataforma del 123, del SEM, Sisben y otras más, usando estrategias de analítica avanzada, georeferenciación y científicos de datos que han ayudado a reducir la incertidumbre a la hora de tomar decisiones.

Gracias a “Medellín Me Cuida”, empresas registraron a sus empleados, subieron bioprotocolos y pudieron abrir mucho más rápido. En los últimos días se entregaron ayudas a 100 mil familias que no tienen ingresos porque no han recuperado sus empleos.

Luego se integró la estrategia con el sistema Metro y se pudo conocer el porcentaje de ocupación en tiempo real con el detalle por sector económico, permitiendo llegar a acuerdos con varios sectores para mover sus horarios.

