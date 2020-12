“Estilos ‘típicos’ de las niñas de Medellín”, ilustrador australiano genera críticas en redes

El australiano Eddie White ha generado críticas en redes sociales tras publicar una imagen que él tituló como: estilos ‘típicos’ de las niñas de Medellín.

En su dibujo -este hombre que se ha dado a conocer por experimentar en varias ciudades la rutina de los colombianos, muestra tres tipos de jóvenes.

Explica Eddie White que su imagen fue lograda luego de “unos días de investigación visual, en las calles, parques, centros comerciales y restaurantes” de la ciudad.

THE GIRLS OF MEDELLÍN – After a few days of visual research, in the streets, parks, shopping malls and restaurants Ive tried to encapsulate some of the ‘typical’ styles of girls of Medellín. pic.twitter.com/EHFw26QYwh

— Eddie White (@EddieWhiteJr) December 5, 2020