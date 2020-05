¡Esté atento! Por una fuga de agua hay interrupción de acueducto en un sector del nororiente de Medellín

Este miércoles EPM informó que tiene a sus cuadrillas trabajando para adelantar la reparación de una reparar una fuga de agua en la red de distribución secundaria de acueducto en Medellín.

Tal y como detalló la empresa, para hacer estas obras fue necesario interrumpir el servicio de acueducto, este miércoles 13 de mayo, a 5.799 clientes que residen en las carreras 39A a 43 entre las calles 101AA y 120.

Los barrios afectados por esta interrupción del servicio fueron: Moscú No 1, Moscú No 2, Granizal, Santo Domingo Savio No 1, Popular, Santa Rita y Villa del Socorro.

EPM presentó excusas a la ciudadanía por las incomodidades que pueda ocasionar esta interrupción y agradeció su comprensión. Además, para cualquier información adicional invitó a consultar en la línea gratuita de Atención al Cliente 44 44 115.