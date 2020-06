Este martes EPM informó que esta semana habrá interrupción de acueducto en sectores de los municipios de Envigado, Medellín y Bello, por lo que invitó a los usuarios a estar al tanto de la situación.

Para realizar empalmes en las redes secundarias para la modernización de la infraestructura y lavado de tanques de almacenamiento de agua es necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada.

Sectores de Envigado, Medellín y Bello que tendrán corte:

Envigado | Circuito El Esmeraldal

Entre las 8:00 p.m. del martes 30 de junio y las 3:00 a.m. del miércoles 1 de julio

A 4.042 clientes que residen en los barrios: Loma del Atravesado, El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos (Medellín), San Lucas, Zúñiga y Altos del Poblado.

Medellín | Circuito El Tesoro

Entre las 10:00 p.m. del miércoles 1 de julio y las 4:00 a.m. del jueves 2 de julio

A 9.945 clientes que residen en los barrios: Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos (Medellín), Las Lomas No. 2, Altos del Poblado y La Asomadera No. 2.

Medellín | Circuito Pajarito

Entre las 9:00 p.m. del jueves 2 de julio y las 3:00 a.m. del viernes 3 de julio

A 11.430 clientes que residen en los barrios: Nazareth (San Cristóbal), Santa Margarita, Pajarito (San Cristóbal), Cucaracho y Monteclaro (San Cristóbal).

Municipio de Bello

Entre las 3:00 p.m. del jueves 2 de julio y las 5:00 a.m. del viernes 3 de julio

A 16.328 clientes que residen en los barrios: Altos de Niquía, Balcones de Quitasol, Ciudad Niquía, El Ducado, La Aldea, Los Alpes, Mirador, Montañita Arriba, Paccelly, Niquía Bifamiliar y Santa Lucía.

La empresa además presentó a la ciudadanía por las incomodidades que puedan ocasionar estas interrupciones y agradeció su comprensión.

EPM pide además consumo responsable de agua:

[A esta hora] Hacemos un llamado al consumo racional de agua, mientras se estabiliza la red en el occidente de Medellín, tras el restablecimiento del servicio de #AcueductoEPM. Contamos contigo para hacer un #UsoEficiente de este recurso pic.twitter.com/oksRzw7luX — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) June 30, 2020

Lea también: ¡O le bajan al consumo, o se los quitan! Podrían cortar el agua en barrios de Belén por alto consumo