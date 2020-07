EN VIDEO: ¡Tan alebrestada! En Bello una ‘dama’ le escupió a vigilante que le exigió el uso de tapabocas

Un reprochable acto se presentó en los últimos días en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde una mujer escupió a un vigilante en el rostro, pese la actual pandemia.

Los hechos se presentaron al ingreso de una unidad residencial, en donde una mujer que reside en el lugar, llegó con varios acompañantes, sin embargo, algunas de estas personas no portaban el tapabocas o lo tenían mal puesto.

Ante la situación, el vigilante le exigió a la mujer que tanto ella como sus acompañante deberán portar bien el tapabocas, pero la fémina reaccionó de forma agresiva y lo atacó.

“Enseguida me agredió, me empujó y me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros”, confirmó el hombre.