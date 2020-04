En video: ¡Qué horror! Encontraron el cuerpo de una mujer flotando en el río Medellín

A la altura del puente Guayaquil, habitantes del sector reportaron a las autoridades policiales el cuerpo de una mujer flotando en el río Medellín.

“al parecer es un habitante en condición de calle, no tiene signos de violencia, no tiene nada que signifique muerte violenta, por el momento no tenemos ninguna referencia , ninguna denuncia.” expresó el Subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Coronel Ómar Rodríguez.

La muerte de la mujer quedó por establecer por parte de las autoridades.