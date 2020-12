EN VIDEO: Las festividades sin ningún tipo de control serían un riesgo, Quintero sobre el toque de queda

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, explicó que el toque de queda que regirá durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en la ciudad, se hace buscando un bien para todos los ciudadanos y prevenir los contagios de Covid- 19.

El mandatario manifestó que son toques de queda preventivos durante los días 24, 25 y 26 de diciembre, desde las 12 de la noche, hasta las seis de la mañana del día siguiente, y de la misma forma para los días 31 de diciembre y 1 y 2 de enero.

“Teniendo en cuenta los riesgos que implicaría eventualmente unas fiestas decembrinas sin control, la alcaldía de Medellín ha tomado la decisión de implementar el toque de queda”, dijo Daniel Quintero.

De igual forma hizo un llamado a la ciudadanía para que no realicen celebraciones masivas, no visiten familiares para evitar una propagación del Covid. Si van a realizar alguna reunión familiar, no compartan elementos y tengan siempre en cuenta los protocolos de bioseguridad.

Del 24 al 26 y del 31 al 2 de enero, Daniel Quintero confirmó horarios del toque de queda