En video: ¡Envuelta en trapos! Fue encontrada una mujer en el río Medellín cerca al barrio Playón de los Comuneros

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, halló el cuerpo de una mujer de 35 a 40 años de edad, envuelta en trapos en el río Medellín, cerca al barrio Playón de los Comuneros, Comuna 2 de la ciudad.

La occisa, fue encontrada amarrada de pies y manos y envuelta en sábanas verdes con flores.

“De este caso no sabemos nada, no tenemos identificación, no tenemos denuncia, apenas se está investigando de qué se trata el hecho y cuando fue” expresó el Subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Ómar Rodríguez

Los hechos quedaron por establecerse y son materia de investigación.