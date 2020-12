En Medellín, más del 55% de los jóvenes que viven en los corregimientos están en la educación superior

Por medio de su observatorio, Sapiencia realizó un estudio profundo de la situación actual de los jóvenes, especialmente los habitantes de los cinco corregimientos, y que comprenden las edades de 18 a 28 años, y descubrieron que más de la mitad de estas personas se encuentra actualmente en la educación superior.

Según las cifras de Sapiencia, en total el 55,34% de los jóvenes se encuentran en la educación postsecundaria, siendo el estrato 2 el que más estudiantes aporta, con el 65%.

Un punto muy importante de este análisis es que de todos los jóvenes que no están estudiando, el 41% no lo hacen porque no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, situación que representa un reto para Sapiencia y la administración, que continúa en la búsqueda de que todas las personas tengan acceso a la educación, y no deserten por las diferentes problemáticas.

Este es el resultado del sondeo dentro de los cinco corregimientos: