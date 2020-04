En foto: ¡Atención! Cancelan concierto que se iba a realizar en helicóptero con cuatro artistas nacionales en la ciudad de Medellín

En días pasados se conoció la noticia donde se realizaría un concierto con cuatro artistas nacionales, los cuales contarían desde un helicóptero sobre la ciudad de Medellín, hoy los organizadores lo cancelaron.

Este evento del sector privado, pretendía recolectar fondos para beneficiar a las familias más vulnerables con la crisis generada por la COVID-19.

El certamen tuvo, en las redes sociales, mucha oposición, pues mientras en las comunas de la ciudad de Medellín estaban aguantando hambre, no concebían como desde el aire pretendían realizar un concierto en vez de apoyarlos de otra manera.

Los artistas que estarían en dicho helicóptero cantando el día de mañana domingo serían: Jessi Uribe, Pipe Peláez, Mike Bahía y greeicy Rendón.

Finalmente, se conoció, además, que según voceros de la aeronáutica civil ““el sobrevuelo de la aeronave no puede hacerse desde lo jurídico en tanto que esa operación no está permitida dentro de las excepciones del decreto 531 del 8 de abril de 2020″. Dicho decreto solo permite el transporte aéreo doméstico en casos de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía y fuerza mayor, por lo que en concepto de la Aeronáutica, el motivo del sobrevuelo de la campaña no está permitido.