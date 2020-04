Desde el lunes el Metro utilizará toda su flota por reinicio de labores de varios sectores en Medellín

Desde este lunes 27 de abril el Metro de Medellín tendrá nuevamente el 100% de la flota de trenes, tranvías, telecabinas y buses disponibles, con lo que se logrará la máxima frecuencia posible de paso de vehículos por estaciones y paradas del sistema.

Tal y como informó la empresa de transporte masivo, esta medida se implementará por el reinicio de labores de varios sectores, resaltando que el objetivo es lograr una mejor distribución de los pasajeros en las estaciones y los medios de transporte de la red Metro, además del distanciamiento social exigido por el Gobierno para mover máximo del 35% de la capacidad de cada medio.

Estas medidas buscarán acatar las recomendaciones hechas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte a los sistemas públicos y masivos de todo el país durante la emergencia sanitaria por el Covid- 19. Es decir, en el caso de la red Metro solo se podrá transportar la tercera parte de la capacidad de los trenes, de tranvías, de buses y de telecabinas.

Medidas con autocuidado y corresponsabilidad

Entre las medidas operativas de la red Metro, la frecuencia del paso de los trenes será de 3 minutos en las horas pico en la línea A y de 4 minutos en la línea B. Además, se contará con más trenes de reserva para reforzar el servicio en los momentos de mayor afluencia en las estaciones.

La operación será con el 100% de la flota disponible, con lo que se logrará la máxima frecuencia posible de paso de vehículos por estaciones en este momento en el sistema, que es de 3 minutos en las horas pico en la línea A. Este esfuerzo de la Empresa es el máximo posible que se puede ofrecer por razones técnicas.

Con esto se busca garantizar una oferta adecuada de vehículos para movilizar una demanda de máximo el 35% de nuestra capacidad de transporte durante las 18 horas de operación garantizando el distanciamiento social exigido por el Gobierno Nacional.

El uso obligatorio de tapabocas en toda la red Metro y el acatamiento de las disposiciones sanitarias dictadas por las autoridades de salud del orden nacional y local seguirán siendo exigidos por la Policía Nacional en las plazoletas de las estaciones. Allí se harán controles de acceso antes del ingreso a las pasarelas que conectan con las estaciones con el fin de garantizar el distanciamiento social en plataformas, puntos de venta, torniquetes, trenes, tranvías, buses y telecabinas.

De lunes a sábado el servicio de la red Metro seguirá de 4:30 a.m. a 10:30 p.m. (los últimos trenes de Niquía y La Estrella salen a las 10:08 p.m., y de San Javier, a las 10:17 p.m.), y domingos y festivos, como siempre, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Cabe recordar que los domingos y festivos los metrocables inician operación en su horario habitual: línea K (Acevedo-Santo Domingo), a las 8:30 a.m., y líneas H (Oriente-Villa Sierra), J (San Javier-La Aurora) y M (Miraflores-Trece de Noviembre), a las 9:00 a.m.

Los puntos de venta continuarán con el horario de atención de esta época de aislamiento: de lunes a sábado, de 4:30 a.m. a 7:45 p.m., y domingos y festivos, de 9:15 a.m. a 5:45 p.m. En la línea 1, los puntos de venta de las paradas Fátima, Plaza Mayor, Minorista y Universidad de Antioquia seguirán cerrados, y el de Cisneros no prestará servicio los domingos y festivos.