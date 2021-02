En redes sociales fue difundida la denuncia de un ciudadano que asegura que le dañaron el vidrio de su carro sin aparente razón alguna.

Según asegura el ciudadano, cuando se movilizaba a bordo de su vehículo particular, sobre La 33 y a la altura de la iglesia Santa Gema, lo atacaron con una pistola de bailes.

El impacto ocasionó daños en los vidrios de su vehículo.

El conductor asegura que no vio a la persona que lo atacó y desconoce los motivos de la agresión, así mismo, indica que aunque solo fueron daños materiales no es justo que ataquen así a una persona trabajadora.

Ante la denuncia de esta persona, en redes sociales varias personas se sumaron e indicaron que les ha pasado lo mismo en esta zona de la ciudad, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que tomen medidas al respecto.

#DenunciaCiudadana ✅

A las 8:50 pm iba subiendo con mi esposa por la avenida 33 y en todo el rompoy con la 80, al lado de la iglesia santa gema; me dispararon desde atrás con una arma de balines de alto calibre, yo no soy conductor de ninguna aplicación, me dañaron el carro, pic.twitter.com/af1dgCKvvS

— Guardianes Antioquia (@Guardianes_Ant) February 4, 2021