Daniel Quintero nombró a su secretario de Gobierno como el gerente de vacunación contra el covid

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, designó a su secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, como el gerente de vacunación contra el covid-19 en la ciudad.

Entre sus responsabilidades, Restrepo deberá encargarse de la llegada, disposición y aplicación de la vacuna en todo el territorio.

Además, el mandatario explicó luego de anunciar al gerente que la plataforma Medellín Me Cuida será fundamental para la vacunación, pues permitirá priorizar a las personas que más pronto requieren de las dosis: “hay tareas muy importantes. Medellín Me Cuida tiene hoy una base de datos de tres millones y medio de ciudadanos de todo el Valle de Aburrá que nos van a permitir identificar cuáles son las personas que deben ser priorizadas porque no han sido contagiadas, porque son personas que viven en espacios confinados, porque son personas mayores con comorbilidades y eso va a permitir acelerar este proceso”.

Dentro de las responsabilidades de Restrepo también están la de controlar el orden público, pues desde la administración municipal consideran que podrían presentarse alteraciones, debido a la gran cantidad de personas que están a la expectativa de la llegada de la vacuna.