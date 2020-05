Daniel Quintero instaló las sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín para discutir el Plan de Desarrollo

Este domingo 3 de mayo de manera virtual, con presencia de los 21 concejales y su gabinete, el alcalde de Medellín Daniel Quintero realizó la instalación de las sesiones extraordinarias del Concejo para discutir el Plan de Desarrollo 2020-2023.

El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 -2023 es uno de los más potentes en términos presupuestales. Son $22.7 billones que apuestan por el progreso, con los objetivos de generar empleo para una reactivación económica y preparar a la capital antioqueña para los próximos 100 años.

Proyectos como el Metro de la 80 y la construcción de la Ciclorruta Norte buscan convertirse en motores de creación de empleo y permiten avanzar hacia el modelo de ecociudad.

Otros desarrollos como los Parques del Norte, construcción de hospitales, Arena para eventos, la remodelación del estadio Atanasio Girardot y el Complejo Cultural Ciudad del Río, también buscan contribuir con la generación de empleo.

Medellín Valle del software, que cuenta con recursos por un billón de pesos, busca una transformación económica y que el conocimiento se quede en los barrios.

Con un presupuesto de $6 billones, el más alto de la historia, buscará una transformación educativa en los colegios, con el apoyo de rectores, maestros y padres de familia. Una de las metas es tener computadores modernos que sumen oportunidades para tener un equipo por cada dos niños. Actualmente, son siete menores por computador.

“El enemigo más grande es volver al pasado. Todo esto que está pasando tiene que convertirse en una oportunidad para movernos al futuro, para tener mejor espacio público, mejor educación y empleo de calidad”, aseguró el mandatario municipal.

El Plan de Desarrollo tiene como meta convertir a Medellín Me Cuida en un programa permanente para proteger a miles de personas que necesitan ayuda económica, de alimentación, para conocer sus derechos y que se sientan tranquilos. Los hogares tendrán atención integral y se ha dispuesto una renta básica para la reactivación de 100.000 familias.

“Quiero agradecer a todas las bancadas porque nos hemos unidos, he recibido consejos y respaldo de los concejales. Esto no hubiera sido posible sin su apoyo y compañía. Les dejo este Plan de Desarrollo que no es solo para la Alcaldía, sino para toda la ciudad en los próximos años”, concluyó el alcalde Quintero.