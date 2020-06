¡Qué no lo coja con los calzones sucios! En estos sectores de Medellín se a va ir el agua

EPM anunció que se realizará un corte de agua en algunos sectores de Medellín, para realizar el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable.

El lado se realiza como cumplimiento decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, por lo que es necesario interrumpir el servicio de acueducto.

ASÍ SERA EL CORTE DE AGUA

Entre las 8:00 p.m. del martes 16 de junio y las 4:00 a.m. del miércoles 17 de junio:

Medellín- Circuito Santa Elena

Calle 49A a 52 entre las carreras 2C y 11.

Calle 52 a 55 entre las carreras 5 y 15.

Calles 53B a 56 entre las carreras 15 y 18.

Calles 56 a 56E entre las carreras 18 y 25BB.

Calles 56A a 57EE entre las carreras 24B y 28.

Calles 57EE a 59C entre las carreras 28 y 24.

Incluye 14.000 clientes de los barrios: La Libertad, Villatina, Villa Lilliam, El Pinal, Los Mangos, Enciso y Sucre.

Entre las 8:00 p.m. del miércoles 17 de junio y las 4:00 a.m. del jueves 18 de junio

Medellín- Circuito Corazón

Calles 33A a 34B entre las carreras 93 y 110A.

Calles 34B a 36 entre las carreras 96 y 112B.

Calles 34DD a 39BC entre las carreras 112B y 116.

Incluye 5.572 clientes de los barrios: Betania, El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio.

Entre las 8:00 p.m. del jueves 18 de junio y las 4:00 a.m. del viernes 19 de junio

Medellín- Circuito San Cristóbal

Calles 44 a 48CC entre las carreras 103A y 108.

Calles 48BB a 48CB entre las carreras 108 y 112.

Calles 52 a 57 entre las carreras 122 y 127.

Calles 59 a 63 entre las carreras 126 y 133.

Calles 62 a 63 entre las carreras 133 y 136.

Calles 60CC a 63 entre las carreras 126 y 121.

Calles 48DD a 49A entre las carreras 98C y 99EB.

Calle 48DD entre las carreras 99EB y 99F.

Calles 48D entre las carreras 99 y 99F.

Incluye 10.320 clientes de los barrios: Antonio Nariño, Juan XXIII-La Quiebra, El Socorro, La Gabriela (San Cristóbal), Eduardo Santos (San Cristóbal), Santa Margarita y Olaya Herrera.

Entre las 8:00 p.m. del viernes 19 de junio y las 4:00 a.m. del sábado 20 de junio

Medellín- Circuito Asomadera

Carreras 30 a 32 entre las calles 27 y 28.

Calles 29 a 34 entre las carreras 30 y 35.

Calles 34 a 36 entre las carreras 29A y 34F.

Calles 36 a 39 entre las carreras 33 y 30.

Incluye 6.710 clientes de los barrios: El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2, San Diego y La Asomadera No. 3.

Lunes festivo 22 de junio, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Medellín- Circuito Altavista

Calles 20A a 26 entre las carreras 84 y 84BC.

Calles 26 a 26B entre las carreras 83B y 84.

Calles 26B a 32 entre las carreras 81 y 87.

Calles 32 a 32C entre las carreras 83 y 87A.

Calles 30 a 31 entre las carreras 87C y 9D.

Calles 31D a 31E entre las carreras 87A y 89D.

Calles 31B a 31CB entre las carreras 89DD y 89EE.

Calles 27 a 28 entre las carreras 87B y 89D.

Calles 29 a 27 entre las carreras 76 y 81.

Calles 27A a 20A entre las carreras 75 y 83.

Calles 20A a 4E entre las carreras 76 y 84F.

Calles 8 a 22 entre las carreras 72 y 76.

Calles 24 a 27A entre las carreras 75 y 76.

Calles 25 a 30 entre las carreras 76 y 81.

Calles 19B a 27 entre las carreras 81 y 83B.

Calles 18 a 20 entre las carreras 84F y 89.

Calles 14B a 18 entre las carreras 90 y 93A.

Incluye 35.108 clientes de los barrios: Las Mercedes (Medellín), Los Alpes (Medellín), La Palma (Medellín), Las Violetas, La Loma de Los Bernal, Altavista (Medellín), La Gloria (Medellín), San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

