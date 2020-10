FOTO: Mujer en Copacabana denuncia que su vecino del primer piso vende pólvora ilegal y se le explotó la mercancía

Una grave denuncia ciudadana fue hecha en las últimas horas por parte de una mujer habitante del municipio de Copacabana, que al parecer tiene un vecino que estaría dedicado a la venta ilegal de pólvora.

A tan solo semanas del inicio de las fiestas decembrinas, la lectora de Minuto30 denunció que el vecino del primer piso donde ella vive estaría manipulando y comercializando pólvora ilegalmente, y se habría presentado una explosión en el lugar.

La ciudadana le informó a este medio que al parecer por la mala manipulación, se presentó la explosión de la pólvora y este sería el segundo episodio que se registra, por lo que se teme por las pérdidas económicas y materiales que esta situación podría dejarle a los vecinos.

Según la versión de la mujer, en la última explosión de la pólvora la Policía de Copacabana habría llegado al lugar, en el sector del barrio Misericordia, pero no encontraron nada ya que se habría sacado la mercancía que no se prendió, por lo que no hubo ninguna detención.

Tras esta situación y para evitar una tragedia, la comunidad ha pedido a las autoridades de este municipio del norte del Valle de Aburrá que refuercen los controles a propósito de la llegada de diciembre, donde se comercializa la pólvora ilegal.