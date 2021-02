El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19 que tendrá la ciudad, y en medio de la entrega de los inmunizantes, el mandatario agradeció a las autoridades de salud por la labor realizada.

“Yo no me canso de darle las gracias al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental, a todo el equipo de salud, al Ministerio y al ministro de salud por el trabajo que han hecho. Yo creo que esto no era sencillo, conseguir las vacunas cuando el mundo entero se las está disputando no ha sido una tarea sencilla y finalmente Colombia hoy tiene vacunas. Va a ser un proceso gradual, secuencial, pero no vamos a descansar hasta que la última de las personas que deban ser vacunas lo sea y de esa forma podamos volver a abrazarnos”, expresó.

La delegación que recibió los biológicos también contó con el gerente de vacunación de Medellín, Esteban Restrepo, el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, la secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante y el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate.