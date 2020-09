¡Conózcalas! Listas las 27 bandas locales que estarán en Altavoz Fest Internacional, se realizará por primera vez en diciembre

La Alcaldía de Medellín informó que ya están confirmadas las 27 bandas locales que que harán parte del cartel oficial de Altavoz Fest Internacional, que se realizará por primera vez en el mes de diciembre con todas las normas vigentes para el manejo de la pandemia por Covid-19.

El proceso de selección fue hecho por jurados externos a partir de las presentaciones de 66 bandas locales de 9 géneros diferentes, realizadas del 31 de agosto al 6 de septiembre, vía streaming, desde el Parque Norte. Las propuestas clasificadas fueron seleccionadas a través de Ciudad Altavoz.

El subsecretario de Arte y Cultura, Álvaro Narváez, expresó que: “Esas 27 bandas van al Festival Internacional de Altavoz, que realizaremos a final de año y nos permitirá seguir activando el sector cultural en medio de esta contingencia que nos ha generado el Covid-19. Porque nos sigue moviendo la cultura, seguimos aportando y apoyando la reactivación económica del sector artístico y cultural continuado con todos nuestros procesos”.

Las bandas que estarán en Altavoz Fest Internacional, por géneros musicales, son:

– Ska y reggae: Gua-Ska, Comandante Cobra, Buku Bembé, Pacífico Sur.

– Metal: Goc, Cráneo, Sörceress, Gaias Pendulum.

– Punk: O.D.I.O., Desastre Capital, Los Malkavian, 19-89 (Diecinueve Ochenta y Nueve).

– Core: Nuestro Tiempo, Golpe de Estado, No Redención.

– Rap: Soul In Pill, Mr. More, Backing Rap, Tamezz.

– Rock: Ferales, La Banda del Bisonte, Los Vidriosos, Phil Rocker.

– Electrónica y alternativa: Arvak, Sons Of Hidden Live, Bajo el Árbol, Sonatina para Ordenadores.